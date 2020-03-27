Автобусы с военными в Москве напугали Сеть: колонну с солдатами и бойцами Росгвардии сняли на видео

Очевидцы рассказали, что по МКАДу едут солдаты, подчеркивая, что "колонна солдат едет в Москву". В Росгвардии уже отреагировали на слухи.

Соцсети: к центру Москвы стягивают колонны автобусов с военными Росгвардии и солдатами

В Сети обсуждают видеозапись, сделанную на Киевском шоссе. В кадре запечатлены автобусы с военными, ехавшие в сторону российской столицы.

За кадром автор видео объясняет, что бойцов везут в сторону Москвы на автобусах с наклейкой "Осторожно, дети".

На фоне слухов о возможном и полном закрытии столицы видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей.

В Москву вводят войска под бжжрхча прикрытием? А что в других городах? Есть инфа? Корона 👑- Вирус 🦠 дрогнул?!!#короновирус #коронавирус pic.twitter.com/7CdFRySv7b — Иван Волков (@LawyerVolkov) March 26, 2020

В Сети впрочем вскоре появилось объяяснение, что солдаты были участники репетиции парада Победы в Алабино. По информации "Вестей" видео было снято после репетиций 25 марта, когда военные ехали из Алабино.

В ночь с пятницы на субботу военная техника, задействованная в праздничном параде ко Дню Победы на Красной площади, была перевезена из поселка Алабино в Москву. Как это было, смотрите в репортаже фотографа Михаила Воскресенского. pic.twitter.com/wNlOMwqeqC — ВЕСТИ (@vesti_news) April 21, 2019

Между тем, другое видео с колонной автобусов Росгвардии было опубликовано в Twitter 26 марта.

В Москву стягивается Росгвардия pic.twitter.com/knx7kvK0g9 — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) March 25, 2020

В Москву ввели войска Национальной Гвардии МВД РФ pic.twitter.com/5KpdZJuHfi — ГУКР СМЕРШ (@_gukr_smersh_) March 26, 2020

Введение в Москве комендатского часа назвали фейком

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Также по Сети распространяются документы о якобы ведущейся подготовке Москвы к введению комендантского часа и закрытию границ на въезд и выезд. Однако официальные власти категорически это отрицают.

В ГУ МВД Москвы вподчеркнули, что циркулирующий по Интернету "приказ о введении в Москве комендантского часа" является фейком, о чем свидетельствует его неверное оформление. К тому же министр обороны Сергей Шойгу, за чьей подписью идет документ, не уполномочен вводить комендантский час.

Следственный комитет России в связи с распространением фейковых новостей об эпидемии коронавируса в России уже создал рабочую группу, которая призвана выявлять факты дезинформации. Как заявили в СК, таким фактам «будут давать оценку в соответствии с законом».

"Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Ввод техники в Москве не подтвердился

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что перевозка бойцов никак не связана с карантином. В беседе с Daily Storm он заявил, что в кадр попала обычная передислокация.

"Это [движение автобусов] не связано ни с какими событиями или чрезвычайными происшествиями. Обычное перемещение одного подразделения в другое [место]. Без всяких подводных камней. Нет никакой паники, нет никаких событий, наши обычные внутренние дела, обычная передислокация", — сказал представитель ведомства.

"Поводов для беспокойства нет", — подчеркнули в беседе с агентством ТАСС другие представители ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал полной чушью информацию о том, что в Москву якобы вводятся войска из-за коронавируса.

"Это просто домыслы или специально вброшенные фейки. Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска — полная чушь! Близко ничего нет", — заявил Собянин в документальном фильме "Коронавирус. Все, что нужно знать" на "Первом канале".

Росгвардия начала рейды на улицах в Москве под названием "Оставайтесь дома"

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Однако Грибакин подтвердил, что в Москве все-таки предприняты карантинные меры с привлечением росгвардейцев: бойцы участвуют в рейдах на пожилых людей в рамках акции "Оставайтесь дома". Росгвардия проводит разъяснительную беседу о коронавирусе с пожилыми людьми старше 65 лет, которые находятся на улице. После этого граждан отправляют обратно домой.

Бойцы находятся в полном вооружении, так как участвуют в обычном потруле, а происходящее объясняется плановой акцией.

"Они, патрульные, дежурят в обычном формате, у нас смена охраны вооружена, как положено, и бронежилеты у них есть и так далее. Вот они были на инструктаж сориентированы, чтобы во время дежурства граждан, в том числе пожилых людей, предупреждать о мерах безопасности", — заявил Грибанкин.

По словам журналистов АГН "Москва", бойцы вручают пенсионерам памятки и делают устное подтверждение. При этом издание "Москвич" добавляет, что у некоторых пожилых людей переписывали документы. На появившихся в Сети кадрах росгвардейцы находятся без масок, перчаток и каких-либо других средств спецзащиты.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин выпустил распоряжение, согласно которому пожилые москвичи должны оставаться дома и не выходить на улицу до середины апреля в связи с пандемией коронавируса.