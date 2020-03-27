Переживаем не лучшее время: Заворотнюк вышла на связь из-за коронавируса

Дочь Заворотнюк опубликовала новый пост в Instagram.

Дочь тяжелобольной актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна в последние дни часто оставляет публикации в соцсетях и делится со своими подписчиками своими размышлениями и эмоциями.

В завуалированной форме девушка намекает на то, что недуг ее мамы стал тяжелым ударом и настоящим потрясением для ее семьи.

Судя по всему, сейчас девушка, не так давно бжжрхча вернувшаяся из заграничной поездки, проводит время в своем подмосковном особняке на карантине из-за коронавируса. Находясь в четырех стенах у Анны просыпаются новые мысли и желание поделиться ими с поклонниками.

В своем последнем посте Анна Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью в это тяжелое время. По ее словам, если бы не теплые слова окружающих, она вряд ли бы смогла справиться с эмоциональным напряжением и, скорее всего, ее настигла бы депрессия.

READ Мадуро планирует посетить Москву для празднования 75-летия Победы

"Дорогие мои друзья, мы сейчас переживаем не самое лучшее время, но будем верить и надеется, что все пройдет очень скоро. Пусть к нам придет красивая, ласковая весна. Пусть войдет в дом каждого человека радость, счастье и любовь", — подчеркнула она.

К слову, в этом посте склонная к поэзии Анна опубликовала стихотворение Бунина "Как в апреле по ночам в аллее".

Свой пост Анна сопроводила фотографиями, на которых она позирует сидя во дворе загородного дома в плетеном кресле. На ней модные кроссовки, черные джинсы и черная кофта. Образ завершают темные очки и распущенные волосы, которые она поправляет руками.

До этого дочь Заворотнюк также публиковала философский пост, в котором порассуждала о том, что "случайности неслучайны".

READ В России зафиксировали бум афер с недвижимостью

"Еще совсем недавно у меня был очень небольшой круг людей, с которыми я общалась на просторах эфира. В определенный момент, после моего долгого молчания, я попробовала поделится с вами своими мыслями и это кардинально изменило мою жизнь", — писала она и снова искренне и горячо благодарила всех за поддержку.

Анна Заворотнюк продожает хранить молчание относительно настоящего диагноза и ситуации вокруг своей известной матери. Достоверно можно сказать лишь то, что Анастасия Заворотнюк уже давно не появляется в обществе, а в СМИ и соцсетях ходят слухи о том, что она страдает онкологическим заболеванием.

Ранее TopNews писал о том, что Анна Заворотнюк рассказала о наболевшем в стихах.

READ 44-летняя Тина Канделаки заявила, что хочет третьего ребенка