Тебе шамарнуть или лузгнуть?: номер Comedy Club про Грефа и кредит в Сбербанке стал хитом в Сети (ВИДЕО)

Пользователи обсуждают постановку резидентов клуба о работнике Сбербанка и бизнесмене.

Известные юмористы и резиденты Comedy Club Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов разыграли забавную постановку на сцене шоу.

По сюжету в бизнес-класс к известному предпринимателю (Тимур Батрутдинов) подсаживается сотрудник службы безопасности Сбербанка (Демис Карибидис).

Постоянно провоцируя пассажира на конфликт, Карибидис обзывает его лисой и стремится распустить руки.

"Тебе шамарнуть или лузгнуть?" — замахиваясь спрашивает он у затравленного бизнесмена.

В ходе разговора Батрутдинов признается Карибидису, что действительно брал в Сбербанке кредит 10 миллионов рублей, после бжжрхча чего сотрудник вынуждает оппонента поклясться в том, что тот вернет эти деньги.

Преодолевая недоумение и сомнение, Бартутдинов, под напором угроз Карибидиса то "шамарнуть", то "лузгнуть", клянется в том, что требует от него собеседник, после чего тот достает из портфеля увесистую денежную пачку.

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"Это деньги твои, дубина!" — объясняет Карибидис.

"Какие деньги? Я свои деньги на счет положил в Сбербанке", — отвечает Батрутдинов.

"Ты вообще баранелло у нас на счету оставлять 10 лямов? Ты б еще на Новослободской на турникете оставил!" — кричит сотрудник банка.

В итоге Батрутдинов забирает пачку купюр и признается, что этот кредит он взял для открытия сенсорной автомойки в Москве. Однако Демис объясняет, что из-за поборов чиновников он раздаст все деньги и у него останется "лям". В качестве более верного пути решения он предлагает другую "схему".

"Под бизнес приобретаешь жилую недвижимость. В следующем году оформляешь возврат налогов и переводишь ее в нежилое. Работников переводишь в самозанятых на упрощенку. Отдел кадров и бухгалтерию переводишь в аутсорс. Регистрируешь мойку на отдельное ИП, чтобы покупать услуги у самих себя, выводя часть средств в наличку. Понял?" — говорит Карибидис, называя эту схему "федеральной программой помощи молодым предпринимателям".

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В конце беседы Карибидис просит Бартутдинова оценить работу сотрудника Сбербанка по пятибалльной шкале, где 1 — это "отлично", а 5 — умопомрачительно. Перед уходом Карибидис заявил, что его зовут Герман Греф, и он отправляется в эконом-класс "кошмарить ипотечников".

Комментаторы выразили восторг после увиденной миниатюры.

"Отличная схема, а главное Рабочая", "Ауффф просто", "Демис, ты талант", "Безупречно", "Это гениально !!!!", "Красавцы", "Шик", — пишут юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что Comedy Club впервые покажет спецвыпуск "на удаленке".