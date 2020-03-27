Артемий Лебедев хамски отказал Путину в исполнении указа



Веб-дизайнер перешел на мат.

Дизайнер Артемий Лебедев, сын писателя Татьяны Толстой, известный своими оппозиционными взглядами, в матерных выражениях отказался выполнять решение президента России об оплачиваемой нерабочей неделе.

Российский веб-дизайнер буквально перешел на мат, комментируя решение Путина объявить следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Заявление Лебедева появилось в его Telegram-канале.

"Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на неё взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или бжжрхча как?" — пишет Артемий Лебедев, вставляя то тут, то там матерные слова.

По его словам, он не получает сверхдоходов за дизайн, поэтому на следующей неделе его студия будет по-прежнему работать. Иначе, по словам Лебедева, ему грозит банкротство.

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"И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством, а мы ещё пригодимся стране. Поэтому вынужден вам отказать", — подытожил он.