Юлия Проскурякова о состоянии Игоря Николаева: «До официального диагноза никакой информации давать не будем»

Юлия Проскурякова высказалась о состоянии здоровья Игоря Николаева. Исполнительница заявила в Instagram, что до официального диагноза она и ее супруг никакой информации никому давать не будут.

Накануне стало известно, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сегодня супруга музыканта Юлия Проскурякова разместила архивную фотографию с возлюбленным. В комментарии исполнительница попросила всех неравнодушных людей успокоиться и перестать звонить ей и Игорю Николаеву, поскольку это не дает возможности отдохнуть и сосредоточится. Певица написала: «Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас».

Юлия Проскурякова отметила, что у нее просто нет сил и времени отвечать каждому звонящему человеку. Певица сообщила, что на данный момент Игорю Николаеву нельзя нервничать, а нужно спокойно дождаться результатов анализов, но при таком потоке звонков успокоиться практически не реально. В конце публикации Юлия Проскурякова заявила, что до официального диагноза никто из ее близких людей никакой информации давать не будет.