Состояние здоровья Льва Лещенко изменилось в лучшую сторону

Эстрадный певец Лев Лещенко почувствовал себя лучше на фоне слухов об отеке легких. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, народный артист РСФСР не нуждается в высокой кислородной поддержке.Самочувствие Льва Лещенко на сегодня, 27 мартаМинистр подчеркнул, что в настоящий момент Лев Лещенко стал чувствовать себя несколько лучше.«Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось, и это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников», — поведал Мурашко.Стоит отметить, что медики до сих пор не назвали точный диагноз 78-летнего артиста. По некоторым данным, у Льва Лещенко подозрение на коронавирус. Давний друг певца юморист Владимир Винокур сообщил, что у его товарища двустороннее воспаление легких.Новости о том, как себя чувствует Лев Лещенко

Певица Наташа Королева высказалась после госпитализации в Коммунарку своего бывшего супруга композитора Игоря Николаева. Напомним, что звездный исполнитель почувствовал себя плохо и вызывал врачей. У него взяли тест на коронавирус. Предварительный диагноз, который, впрочем, пока не подтверждали врачи, очаговая пневмония.«Честно говоря, я не в курсе такой информации. Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, потому что ходят слухи», — рассказала исполнительница.Со своей стороны, музыкант Юрий Антонов отметил, что общался последний раз с Николаевым чуть больше недели назад. Шли съемки программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Как сказал Антонов, его товарищ был в полном здравии и на здоровье окружающим не жаловался.В начале марта у Лещенко закончился гастрольный тур по США и Канаде. Возвращаясь домой, он делал пересадку во Франции. При этом знаменитость не стал соблюдать режим самоизоляции. Например, певец был замечен на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.