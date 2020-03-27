Правительство предложило штрафовать на миллион рублей за нарушение карантина

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21 марта отмечается несколько церковных праздников
Православная церковь 21 марта отмечает Вербоносицу. Это большой славянский праздник, который имел магическое значение для наших предков. Приметы на 21 марта - это кладезь...
Войны отложены: Пентагон закрывает базы
Share Tweet Share Share Email CommentsEduardo Munoz/ReutersАмериканские военные объявили в среду, что повышают уровень безопасности на базах по всему миру в связи с распространением...
Власти РТ запретили мероприятия численностью более 20 человек
Власти Татарстана ввели ограничения на численность участников массовых мероприятий до 20 человек из-за COVID-19, следует из постановления правительства РТ «О мерах по предотвращению распространения в РТ коронавирусной инфекции». «На территории...
Террористы атаковали российскую авиабазу в Сирии
Беспилотный летательный аппарат был сбит сирийскими ПВО рядом с авиабазой Хмеймим, где дислоцированы силы ВКС РФ, 23 марта государственное агентство Сирии SANA. Информация о...
Коронавирус изменил сроки весенних каникул у российских школьниклв
В России весенние каникулы школьников продлили до трех недель. Соответствующую информацию недавно предоставил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Учащиеся будут отдыхать с 23 марта...