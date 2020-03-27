В России скончался третий человек с коронавирусом

В России умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Информацию подтвердили в оперативном штабе. Таким образом, официальное число жертв COVID-19 достигло трех.Сколько заразившихся коронавирусом в РоссииЗа последние сутки в России подтверждено 196 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 16 регионах. В целом, на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев в 58 регионах.По состоянию на сегодняшний день под надзором врачей в России остались 145 тыс. человек. Российские лаборатории провели 223,5 тыс. тестов на коронавирус.

Тем временем, стало известно о том, что в России клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через пять-шесть месяцев.Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, такие сроки называют разработчики. По словам министра, разработкой вакцины занимаются в нескольких российских государственных учреждениях, таких как Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство, а также в некоторых частных фармацевтических организациях.В настоящее время начинаются первые доклинические исследования, а непосредственно к клиническим исследованиям приступят после того, как оценят безопасность и эффективность на животных.Согласно последним данным, в мире COVID-19 заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.