Медучреждения Алтайского края временно прекратят проводить диспансеризацию плановый прием

Минздрав Алтайского края прокомментировал обеспокоенным жителям региона схему работы медицинских организации в связи с угрозой распространения коронавируса. В сообщении на сайте ведомства указано, что все государственные лечебные учреждения продолжат оказывать экстренную и неотложную помощь, но будут вынуждены отказаться от проведения плановых осмотров и диспансеризации.

Режим работы государственных медучреждений будет изменен в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Решение об отказе от плановых мероприятий было принято для сокращения количества пациентов в поликлиниках и больницах, что поможет предотвратить распространение вируса.

Жители региона, которые уже имеют на руках талоны в барнаульские клиники, получат уведомление о переносе приема. По плановым операциям врачи коллегиально будут принимать решение по каждому пациенту, чтобы отсрочка госпитализации не навредила жизни и здоровью больного. Онкологические пациенты в данный период будут проходить лечение в полном объеме.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что подведомственные учреждения переведут на особый режим работы. «Уважаемые жители края, на следующей неделе медицинские службы – «скорая помощь» и стационары – будут оказывать экстренную и неотложную помощь в круглосуточном режиме. Переводим на дистанционное наблюдение плановых пациентов для ликвидации массовых скоплений людей в поликлиниках и больницах. Будут работать аптеки, выдавая лекарства, в том числе, льготным категориям граждан. При этом препараты в могут получить родственники или волонтеры», — объяснил министр.

Он также заострил внимание граждан на том, что большую роль в сложившейся ситуации играет их собственная сознательность. Министр попросил жителей края ограничить общение с родственниками, друзьями и, по возможности, избегать посещения общественных мест, а также поездок за пределы Алтайского края.

В то же время стоит напомнить, что в Алтайском крае до сих пор не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. За пределами региона ситуация складывается куда хуже: на 26 марта по данным Роспотребнадзора в РФ было выявлено 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.