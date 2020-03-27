Эрдоган: Турция выйдет из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями

«Жизнь каждого гражданина одинаково ценна для нас, именно поэтому мы говорим: «Оставайся дома, Турция». Нарушив скорость распространения болезни на две-три недели, мы сможем выйти из этого процесса с минимальными потерями. Нас будет ждать светлое будущее до тех пор, пока мы будем следовать предупреждениям, будем терпеливыми и осторожными», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. К настоящему времени заразились 2433, число умерших возросло до 59. Карантин при этом властями республики введен до сих пор не был. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.