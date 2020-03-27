Топ-9 простых приемов, чтобы быстро уснуть

Кстати, если ты ляжешь спать в 22.00, а встанешь в 5 утра, то отдохнешь гораздо лучше, чем если заснешь в 2 ночи, а проснешься 9.00 утра.

1. Включи тихонько расслабляющую музыку, белый шум или звуки природы, навевающие сон.

2. Выпей ромашковый чай или теплое молоко с медом.

3. Начни читать какую-то очень нудную книгу.

4. Прими теплую ванну с ароматической пеной.

5. Сделай то, о чем не перестаешь думать.

6. Согрей ноги.

7. Приучи себя очищать голову изнутри.

8. Используй ароматерапию: лавандовым, мелиссовым, ванильным, мятным или гераниевым маслом.

9. Покачай 10 минут пресс.

02.03.2018

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