Топ-9 простых приемов, чтобы быстро уснуть

Кстати, если ты ляжешь спать в 22.00, а встанешь в 5 утра, то отдохнешь гораздо лучше, чем если заснешь в 2 ночи, а проснешься 9.00 утра.
1. Включи тихонько расслабляющую музыку, белый шум или звуки природы, навевающие сон.
2. Выпей ромашковый чай или теплое молоко с медом.
3. Начни читать какую-то очень нудную книгу.
4. Прими теплую ванну с ароматической пеной.
5. Сделай то, о чем не перестаешь думать.
6. Согрей ноги.
7. Приучи себя очищать голову изнутри.
8. Используй ароматерапию: лавандовым, мелиссовым, ванильным, мятным или гераниевым маслом.
9. Покачай 10 минут пресс.
02.03.2018
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