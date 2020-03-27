Макрон сообщил о подготовке «новой важной инициативы» по коронавирусу

AP
Президент Франции Эммануэль Макрон уведомил, что скоро будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что эта инициатива будет подготовлена в ближайшие дни «в ответ на кризис, вызванный COVID-19».
Макрон сообщил, что помимо Франции в ее подготовке примут участие другие страны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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