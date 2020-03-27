Немецкий депутат призвал снять с России санкции

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Maxim Zmeyev/Reuters
Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, ограничительные меры нужно «снять полностью».
Как отметил парламентарий, решение о прекращении санкций являлось бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами», а также «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии».
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