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Maxim Zmeyev/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/389/11633389/RTS1LT0E-pic905-895x505-801.jpg" alt="Немецкий депутат призвал снять с России санкции" /> </p> </p> <p>

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, ограничительные меры нужно «снять полностью».

Как отметил парламентарий, решение о прекращении санкций являлось бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами», а также «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии».

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