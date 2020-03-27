Работает будет работать единственное алтайское казино проигнорировало губернаторский запрет

Алтайское казино пока не спешит отказываться от мероприятий

Несмотря на то, что на территории Алтайского края с 26 марта был введен запрет на работу широкого перечня заведений из-за угрозы распространения коронавируса, отдельные руководители, похоже, решили продолжить работу. Так, например, единственный резидент игорной зоны «Сибирская монета» — казино Altai Palace – бравурно сообщает, что не собирается закрываться, и даже зовет всех на концерт.

С 26 марта на территории Алтайского края действует указ губернатора Виктора Томенко, в соответствии с которым на неопределенное время ограничено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, на которых граждане присутствуют очно. Кроме того, было приостановлено и оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, на аттракционах и иных местах массового скопления граждан. Параллельно с этим гражданам запрещено посещение строений, сооружений, помещений, предназначенных преимущественно для проведения мероприятий и оказания услуг, описанных выше, в том числе ночных клубов и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных заведений подобного рода.

Несмотря на то, что перечень пока не конкретизирован, некоторые площадки уже попытались хоть как-то выполнить указание. Например, ТРЦ Galaxy в Барнауле в своем официальном сообществе «ВКонтакте» сообщает, что на территории центра временно прекращают работать кинотеатр, детский развлекательный центр и игровая площадка. Таким же образом, к примеру, поступила сеть «Киномир» в целом и кинотеатр «Пионер» в одноименном ТРЦ.

Однако далеко не все владельцы заведений в регионе решили следовать указу. Например, в официальном сообществе казино Altai Palace ограничения игнорируются. «Сибирский Вегас» работал, работает и будет работать», — сказано в сообщении. Более того 27 марта казино анонсировало концерт популярной классической музыки с бесплатным входом, который пройдет в тот же день.

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» также сообщила о том, что продолжает свою работу в обычном режиме, поскольку в городе нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вероятно, на такое решение повлияло отсутствие четкого упоминания санаториев в указе губернатора. Однако, как следует из поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованного на сайте правительства, с 28 марта по 1 июня свою работу должны прекратить и они.

Судя по официальным сообществам популярных пабов с живой музыкой, частных спортивных и концертных площадок региона в Сети, пока никаких изменений в работе большинства из них не произошло. Можно предположить, что это связано с отсутствием конкретной санкции для нарушителей, которая могла бы быть упомянута в указе губернатора. Добавим, что по сведениям ИА «Банкфакс», меры должны конкретизировать местные органы власти в течение ближайших дней.

Напомним, что правительство РФ в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции 24 марта поручило органам исполнительной власти в регионах закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе. Соответствующее решение в правительстве РФ приняли по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Заметим, что сроки, в которые будут действовать ограничение, документе не были указаны. Спустя два дня аналогичный документ был подписан и в правительстве Алтайского края, но его формулировки можно трактовать достаточно вольно.