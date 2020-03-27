Депутаты не без вопросов приняли отчет новоиспеченного главы Барнаула

Депутаты Барнаульской гордумы проголосовали за принятие отчета главы города Вячеслава Франка.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Анна Зайкова.
«Против» выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия», раскритиковав доклад Франка.
«Кредит доверия» дали новому главе в ЛДПР. Руководитель фракции Алексей Скосырский отметил, что по сути Франк отчитывался за период, в который практически не руководил. Поэтому «жириновцы» решили занять компромиссную позицию.
«Единороссы» выступили «за», поблагодарив администрацию за сотрудничество. В итоге отчет приняли.
В докладе Вячеслав Франк говорил об основных социально-экономических показателях, размерах бюджета, демографии, здравоохранении, реализации нацпроектов, дорогах и инфраструктуре.
Он отметил и ряд проблем в городе. Это трудности с уборкой снега в период аномальных снегопадов. Причиной этому он назвал недостаток техники и дворников.
Также есть серьезные проблемы с общественным транспортом, в частности, это износ подвижного состава. Чтобы решить все в один момент, у властей города нет средств, сказал он.
Подробнее об этом — в следующих материалах altapress.ru.
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