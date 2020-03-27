В США число поданных пособий по безработице побило рекорд 1982 года

Более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице на фоне пандемии коронавируса и правительственных мер по борьбе с распространением инфекции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министерства труда страны.

«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок [на получение пособий по безработице] с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», – отмечается в документе. Это более в чем четыре раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года в 695 тыс. заявок. В Минтруде также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

На прошлой неделе такие высокие данные прогнозировал один из крупнейших банков страны Bank of America.

По данным газеты The Washington Post, некоторым американцам пришлось ждать часами, чтобы власти приняли их заявку по телефону или даже через сайт. Многие американские экономисты, продолжает издание, считают, что рецессия в стране уже началась, и к апрелю число безработных превысит 40 млн. При этом, поясняет газета, реальное число безработных может быть гораздо выше в связи с тем, что определенным категориям – самозанятым, студентам, фрилансерам, недавно сменившим работу или переехавшим в другой штат – не разрешается подавать заявку на получение пособия.

В США в рамках борьбы с распространением коронавируса закрываются рестораны, гостиницы, парикмахерские магазины, спортзалы и многие другие места общественного пользования.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 69,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 тыс. человек.