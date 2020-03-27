Рейтинг Трампа обновил исторический максимум

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Президент США Дональд Трамп

Patrick Semansky/AP

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 47,1%, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют усредненные данные портала Real Clear Politics.

Согласно обновленному рейтингу, работой американского лидера недовольно большинство американцев – 49,6%.

Отмечается, что достигнутый показатель является абсолютным рекордом для Трампа, рейтинг которого в среднем никогда не был выше антирейтинга (кроме самой первой недели в должности президента).

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