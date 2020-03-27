Участник проекта «Дом-2» Денис Мокроусов считает, что Игорю Григорьеву нравится Алена Рапунцель

Share Tweet Share Share Email Comments

Участник проекта “Дом-2” Денис Мокроусов решил окончательно разорвать отношения с Аленой Рапунцель. Другие проектанты не понимают, зачем тогда молодой человек остается в Периметре, но в разговоре с Игорем Григорьевым он отметил, что последнему нравится его экс-пассия.

Участник проекта “Дом-2” Денис Мокроусов, в свою очередь, сразу же предположил, что Игорю Григорьеву просто нравится Алена Рапунцель, но он не может в этом признаться. Мужчина ответил, что просто не рассматривает на проекте вариант отношений с женщиной, у которой есть ребенок.

READ Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет