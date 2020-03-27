Ирина Слуцкая назвала родительские чаты злом

В конце прошлого года фигуристка стала мамой в третий раз. Слуцкая отмечает, что материнство для нее большое счастье, однако поведение других мамочек в Сети вызывает у нее раздражение. Спортсменка решила удалиться из чата, в котором обсуждали детские проблемы.

41-летняя Ирина Слуцкая поделилась новостями семейных будней с подписчиками, сопроводив пост совместным снимком с дочерью. «Главное зло — родительские чаты. Есть у меня такая адская беседа, где по миллиарду раз все обсуждают, за раз 200-300 сообщений. Я не читаю, а звук давно выключила! Вам же знакомо? У нас два таких чатика — и это два разных мира», — рассказывала она.

Многодетная мать пожаловалась, что в общении с другими родителями сталкивалась только с агрессией. «Однажды на выпуск из детского сада предложили купить карандаши по 5 тысяч рублей, — негодовала спортсменка. — Я выразила свое недовольство и сказала, что моему ребенку не нужны такие карандаши. Мне ответили: «Иди и купи своему ребенку раскраску». Хорошо, что я всегда могу дать отпор. Но понимаю, что не все способны в открытую бороться с таким поведением. В таком случае не стоит бояться осуждения, выйти из родительского чата — не преступление!»

К счастью, вторая онлайн-беседа оказалась более дружелюбной. Слуцкая восхитилась поведением людей, которые не тратят время на пустые переписки. «У другого ребенка просто потрясающий чат, где все оперативно, четко и по делу, как я люблю. Дорогие родители, уважайте друг друга», — обратилась она.

Поклонники разделили возмущение фигуристки относительно стоимости карандашей в комментариях. «Куча школьных и садовских чатов и действительно все разные! Где-то скандалисты, где-то паникеры, а где-то адекватные преобладают»; «Не заходила в чат детского садика целый день. Включаю вечером WhatsApp, там плюс двести сообщений, где все друг друга называют крысами. Докатились!»; «С самого начала нужно обозначать правила, время и форму общения. Это идеальный вариант», — уверены пользователи Сети.

Напомним, что Ирина Слуцкая воспитывает двух детей от брака с Сергеем Михеевым. Влюбленные прожили вместе целых 17 лет, однако развода избежать не удалось. Спортсменка признавалась, что хотела дальнейшего развития, а вот избранник не спешил с переменами.

Во второй раз она вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, которому недавно родила дочь Киру. «14 февраля он сделал мне предложение, а я ему ответила: «Здорово, классно, но давай попозже». В течение нескольких месяцев каждый день Леша говорил мне «давай поженимся», и я сдалась», — вспоминала Слуцкая.

Фото: Legion-Media, Instagram