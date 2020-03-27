Число заразившихся коронавирусом россиян выросло

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 840. За минувшие сутки инфекция была подтверждена еще у 182 человек в 18 регионах страны. Таким образом можно утверждать, что эпидемия с каждым днем становится все более массовой.

Сколько в России заразилось коронавирусом, данные на 27 марта 2020

Как сообщили федеральном оперативном штабе, больше всего случаев выявлено в Москве — 136. Еще семь — в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Якутии, по три — в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два — в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.

Кроме того, в штабе подтвердили первых два летальных случая от Covid-19 в России. Заразившиеся скончались в Москве. Эту информацию ранее подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

25 марта к жителям обратился президент России Владимир Путин. Он объявил всю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты, чтобы сдержать распространение коронавируса. Также сделал ряд предложений по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. Мы вели трансляцию обращения здесь.

Число заболевших коронавирусом в мире на сегодня, 27.03.2020

Что касается общемировой статистики, то, по данным Worldometers, коронавирус распространился уже на 198 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 525?812 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 23?714 человек, выздоровели — 123?329.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (82 179) и Китае (81 285), а среди европейских стран — в Италии (80 589). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (8215), Испании (4154) и Китае (3287).