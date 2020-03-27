Дочь больной раком Заворотнюк выступила с новым заявлением

Поклонники молятся за онкобольную актрису российских фильмов и сериалов Анастасию Заворотнюк, о состоянии которой давно не было новостей. Прервала молчание ее старшая дочь Анна.

С тех пор, как стало известно о борьбе Анастасии Заворотнюк с тяжелой болезнью (говорят, у артистки рак головного мозга), ее семья упорно молчит, не комментируя ни единой новости о состоянии артистки. Такой информации, причем самой противоречивой, было очень много в интернете и СМИ. Именно из-за отсутствия комментариев со стороны близких и родных артистки начались спекуляции, некоторые самого низкого качества.

Наконец старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк обратилась к заинтересованной общественности. Для начала она призналась, что в последнее время переживала такое, что даже стрессом сложно назвать. Можно не сомневаться в искренности ее слов, если посмотреть на свежие фото Анны. На них видны грустный взгляд и невероятная худоба молодой женщины. Очевидно, борьба с раком матери дается ей тяжело. Что уж говорить о самой актрисе.

Конкретно о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» дочь не рассказала. Она лишь уточнила, что артистке лучше, они безостановочно лечатся, молятся, надеются.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк

Анна Заворотнюк выступила с заявлением. Она обратилась к многочисленным подписчикам. Для начала дочь артистки призналась, что ее общение с ними кардинально изменило ее жизнь. «Если бы не было такой мощной поддержки от вас, мне было бы очень плохо», – отметила Заворотнюк.

«Благодарю всех своих подписчиков и за теплые отзывы, и за пожелания, и за критику, и за ваш юмор, и за ваши смайлики», – написала Анна. Она призналась, что очень рада, что в ее жизни появились все эти люди. «Вы даете мне силы и вдохновляете меня. Я благодарю вас и желаю вам всем добра», – завершила свой пост дочь Анастасии Заворотнюк.

В ответ девушка получает сотни добрых пожеланий, советов, шуток. По ее словам, фолловеры дают ей силы и вдохновляют. «Если бы не было такой мощной поддержки от вас, мне было бы очень плохо», — призналась Заворотнюк.

— У тебя очень добрая душа, это чувствуется за экраном телефона! В вашей жизни все будет хорошо, Вы этого заслуживаете! — пишут Анне в сети.

— Анна, ты очень мудрая и умная девочка!

— У вас очень дружная семья! Дорожите всем тем, что сейчас у вас есть, это родные и близкие люди! Скорейшего выздоровления вашей маме!

— Ты самый светлый, душевный, искренний человек.

— Анечка, спасибо за то, что открыли нам душу!

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком.