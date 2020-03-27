У Игоря Николаева подозревают коронавирус

Российский певец и композитор Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус, результаты пока неизвестны. Об этом рассказала его помощница Юлия, которая попросила окружающих не нагнетать обстановку до обнародования результатов обследования.

Состояние здоровья Игоря Николаева

На просьбу прокомментировать состояние исполнителя она заявила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем».

Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус.

В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Результаты его тестов на COVID-19 пока неизвестны.

Среди известных россиян коронавирус пока подтвердился у писателя Бориса Акунина, живущего в Лондоне. Также вирусом заразилась родившаяся на Украине голливудская актриса Ольга Куриленко.

В России зафиксировано около 840 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.