Появились подробности состояния здоровья Льва Лещенко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии певца Льва Лещенко. По его словам, оно улучшилось. Его уже отключили от аппарата ИВЛ. Ранее стало ясно, что исполнитель оказался в числе зараженных коронавирусом.

Как себя чувствует Лев Лещенко

Об это он заявил в эфире Первого канала. Отвечая на вопрос о Лещенко, глава Минздрава подчеркнул, что текущее положение дел позволяет надеяться на хороший исход и благоприятное завершение.

«Состояние Льва Валерьяновича улучшилось… Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке», — поведал специалист.

Накануне концертный директор артиста рассказал, что его подопечный переведен в реанимационное отделение не из-за резкого ухудшения состояния, а чтобы пройти некие «плановые процедуры».

Известно, что певец одиннадцать дней соблюдал самоизоляцию и не жаловался ни на что, но 23 марта у него резко ухудшилось самочувствие, и он решил обратиться к врачам.

За последние сутки в России было зафиксировано 182 случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 840 человек. 38 человек уже выздоровело, 2 — скончались.