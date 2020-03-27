Обстрелы в Сирии продолжаются, несмотря на перемирие

По данным сирийских источников, в результате ракетного обстрела ВС Турции из района города Азаз окрестностей города Телль-Рифаат ранения получили двое мирных жителей, которые являются беженцами из Африна.

Сирия сегодня 2020, новости последних часов

Турецкие потери в Сирии продолжают расти, в то время как ситуация в Идлибе остается крайне неопределенной. Анкара не смогла выполнить свои обязательства перед Россией и пытается избежать массового возмущения из-за бессмысленной гибели своих военнослужащих.

Старший капрал Умит Угдюль был найден мертвым в городе Рас аль-Айн на севере Сирии. Тело военнослужащего было обнаружено около 5 часов утра 24 марта. Турецкий информационный ресурс Pervas?z сообщил об инциденте, и эта информация вскоре разошлась по социальным сетям.

Сообщения о том, что смерть военнослужащего наступила в результате самоубийства, были встречены в Турции с недоверием: 24-летний Угдюль всего полтора месяца назад женился, а обстоятельства его гибели остаются неизвестными. Многие подозревают, что Анкара скрывает реальные потери на территории Сирии.

Обзор карты боевых действий в Сирии от 27 марта

На западе провинции Алеппо боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» провели вылазку на позициям Сирийской Арабской Армии возле поселка Кафр-Амма. Для ее прикрытия джихадисты открыли пулеметный огонь. В свою очередь сирийские военные ответили из РСЗО.

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе н.п. Аль-Кфейр возле города Джиср-эш-Шугур подорвали мост, через который пролегает автомагистраль М-4 (Латакия – Алеппо). Таким образом, они сделали невозможным российско-турецкое патрулирование буферной зоны на этом участке.

В свою очередь, Россия из-за невыполнения боевиками условий соглашения прекращения огня, начала перебрасывать к линии фронта крупнокалиберные артиллерийские системы. В Идлибе замечено появление российских 152-мм гаубиц «Мста-Б», которые, вероятно, будут использованы для прорыва обороны джихадистов.

На юго-востоке Ракки совершено нападение на КПП сирийской армии, расположенное у поселка Сабха. Автоматным огнем убито двое солдат ВС САР.

На севере провинции в среду утром протурецкие боевики выпустили несколько ракет по деревне Казали (район Таль-Абьяд), которая контролируется сирийской армией и «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Информации о жертвах и пострадавших не поступало.