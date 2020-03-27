Алексей Гришин о разоблачении «Битвы экстрасенсов»: «Я так рад, что это показали»

Аналитик судьбы когда-то и сам был участником проекта.

В январе 2019-го вышел фильм Бориса Соболева «Идущие к черту», в котором журналисты разоблачили экстрасенсов. Среди них были и «выпускники» шоу «Битва экстрасенсов». И хотя в выпусках герои показывали настоящие чудеса, на деле их способности оказались вполне заурядными. У нас в гостях побывал аналитик судьбы Алексей Гришин, который и сам когда-то участвовал в проекте. Что он думает на этот счет?

«Это нужно было людям, чтобы их обезопасить. И чтобы они не пришли к тем, кого там показали. Я очень рад, что вышел этот фильм. То, что показали в этом фильме – это вишенка на торте, но не сам торт. То, что показали в фильме, умножьте на 117 раз. Это правда», — сказал Гришин.

Он пришел в 12 сезон проекта. Тогда еще молодой человек мечтал показать свои таланты. Но внутренняя телекухня таких проектов его разочаровала. Во-первых, его показали как «Алешку-дурачка», а во-вторых, критерии отбора участников были «странными». Например, Гришин справился с заданием лучше, чем некоторые его конкуренты, но покинул проект именно он. Мужчина не переживает. Он уверен, что в итоге правда раскроется. Хотя бы тогда, когда люди придут на личные приемы к таким «экстрасенсам». Поэтому свою деятельность аналитик судьбы ведет открыто.

«Вот победил человек нечестно. Ну, а что он потом даст на приеме? Ничего. Поэтому я так люблю Instagram, чудеса честности», — отметил аналитик судьбы.

Сейчас Алексей Гришин позиционирует себя как аналитик судьбы. Он долго занимается картами таро, а также составляет и анализирует карты по китайской астрологии ба-цзы. Он помогает обратившимся разобраться в себе, а также скорректировать планы на год. Ранее аналитик раскрыл причину неудач Тарасова, а также ключ к счастливой жизни Бузовой и Давы. Любопытно, что аналитик увидел распространение заболевания, передающегося воздушно-капельным путем, еще в прошлом году. Так и случилось. В 2020 произошла пандемия коронавируса. Впрочем, Гришин предупредил, что к лету это должно закончиться. По крайней мере, это можно прочитать в китайском гороскопе ба-цзы.