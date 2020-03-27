Последствия взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске показали на видео

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.



На кадрах видно несколько этажей пятиэтажного дома, которые охвачены огнем. Перед зданием стоит пожарная машина, также слышны звуки сирен экстренных служб.

Взрыв бытового газа произошел на втором этаже жилого дома в Магнитогорске в четверг вечером.

По предварительным данным, жертвами ЧП стали два человека.

Ранее радио Sputnik сообщило первые детали происшествия.

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