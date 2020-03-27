Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.

Как заявила представитель ведомства Ирина Волк, министерство совместно с Роспотребнадзором проверяет соблюдение карантина и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа. В них участвуют около десяти тысяч полицейских.

Помимо этого, ведомство круглосуточно собирает данные о прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ситуации в аэропортах.

Также МВД помогает консульским учреждениям в перевозке иностранцев транзитом через Москву. В частности, только за среду полицейские сопроводили пять групп граждан Белоруссии, Таджикистана и Казахстана.

Наказание за нарушение карантина

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм. Они предложили усилить наказание за случаи, повлекшие за собой массовое заболевание или гибель людей. В частности, в данном документе за нарушение норм, в результате которого умерли два и более человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По словам Крашенинникова, в России также могут ввести штрафы за распространение фейков о коронавирусе.

Отвечая на вопрос о предполагаемых размерах штрафов, парламентарий сказал, что «там не сотни тысяч (рублей), там больше (сумма)». Также депутаты допускают введение наказания за дезинформацию в виде лишения свободы.

Накануне Володин сообщил, что все политические фракции и профильные комитеты поддерживают ужесточение ответственности за нарушение эпидемиологических норм.

«Это говорит о том, что высока вероятность, что она будет принята уже на следующей неделе», — сказал он.

В Верховном суде, в свою очередь, сообщили, что не имеют замечаний к законопроекту.

Всего, по последним данным, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом, при этом 546 – в столице. Выздоровели 38 человек, двое умерли. Еще около 139 тысяч россиян остаются под наблюдением медицинского персонала.

В мире от пандемии COVID-19 пострадали 170 государств, заражены более 480 тысяч человек: свыше 21 тысячи из них умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.