Lamborghini выпустит новый трековый гиперкар

Итальянская компания Lamborghini уже в ближайшем будущем выпустит свой новый гиперкар, который будет предназначен исключительно для езды по гоночному треку. Как сообщает издание «110km», автомобиль разрабатывается в кооперации с заводским гоночным отделением Squadra Corse.

В качестве платформы для облегченного болида выбрано купе Aventador, а под капотом разместится доработанный 6.5-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью в 830 лошадиных сил. В салоне решено оставить только самый необходимый набор оборудования, все в угоду снижению веса. Да и незачем чисто трековому авто повседневные «примочки». Вместо этого новинка может похвастать высокотехнологичным дифференциалом и гоночными шинами.

Презентация итальянского гиперкара должна состояться ближе к лету текущего года. Помимо самого автомобиля Lamborghini наверняка предложит клиентам также дополнительный пакет в виде трек-дней на лучших мировых автодромах, а также круглосуточную техническую поддержку.