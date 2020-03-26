Путин подписал закон о заморозке цен на лекарства в случае эпидемии

Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий правительству России замораживать цены на лекарства, не включенные в перечень жизненно необходимых, при возникновении чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект наделяет кабмин правом устанавливать предельные розничные цены на лекарства на срок не более 90 дней, которые не входят в список жизненно необходимых, если стоимость препаратов сразу в нескольких регионах за 30 дней необоснованно выросла более чем на 30%.

Таким образом, власти планируют исключить резкий рост цен на лекарства в случае эпидемии.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом, из них 10 в Татарстане.