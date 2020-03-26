Зарубежные эксперты назвали 5 натуральных средств от язвы желудка

Share Tweet Share Share Email Comments Язвенная болезнь желудка – недуг, который и врагу не пожелаешь. Это очень болезненное состояние, требующее немедленной врачебной помощи, а в некоторых случаях и оперативного вмешательства.Бактерия Helicobacter pylori, или H. Pylori в большинстве случаев является главной виновницей заболевания. Питание всухомятку, на ходу или же полное голодание также может привести к изъязвлению слизистой желудка. Язва может появиться и после злоупотребления некоторыми особо агрессивными медикаментами.Читайте на Информинг.Ру: Врачи перечислили три ранних симптома женского бесплодияЯзву желудка медики лечат, преимущественно, антибиотиками и гастропротекторами. Эксперты зарубежного издания Тhehealthsite предлагают параллельно попробовать для лечения заболевания натуральные домашние средства. Они абсолютно безопасны при условии, что у больного нет аллергии на тот или иной компонент. Все методы домашнего лечения натуральными средствами испытаны, утверждают специалисты.Первое, что советуют они язвенникам, налегать на продукты с пробиотиками – кефир, натуральный домашний йогурт, простоквашу. Они восстанавливают кишечную микрофлору и ускоряют процесс заживления язвы. Полезен при такой болезни имбирь. Он известен своей способностью излечивать заболевания ЖКТ, запор, вздутие, гастрит и язву. Корень со жгучим вкусом особенно эффективен в лечении язв, которые появились при увлечении нестероидными противовоспалительными и обезболивающими средствами.

Фрукты содержат флавоноиды, которые являются полифенолами. Они эффективно справляются с с язвами, а также таким пищеварительным симптомом, как диарея.Мед обладает антимикробными свойствами, в том числе направленным действием против H. pylori.Куркума, содержащая желтый пигмент под названием куркумин, обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью. Она помогает не только избавиться от язвы, но и предотвратить ее появление. А это значит, что специя может и должна использоваться при приготовлении первых и вторых блюд в профилактических целях. Яндекс Дзен