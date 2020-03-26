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Сегодня, 27 марта 2020, также отмечают Всемирный день театра и другие события.

Какой сегодня праздник: 27 марта 2020 года отмечается церковный праздник Венедиктов день (Скотник)

Народный праздник Венедиктов день отмечается 27 марта 2020 года (по старому стилю – 14 марта).

В православном календаре это дата почтения памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена. Название «Скотник» праздник получил в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти и подшерстка.

Венедикт родился в 480 году в городе Нурсии, Италия. В 14 лет его отправили учиться в Рим. Он поразился безнравственностью жителей города настолько, что ивжнтхх решил избрать для себя другую жизнь. Его первым пристанищем стала церковь апостола Петра в Еффеди. Затем несколько лет он провел в горах. Три года понадобилось ему для борьбы с искушениями. После этого многие люди, которые узнали про его подвиг, приходили жить под его руководством.

Спустя несколько лет Венедикт поселился в Кампанийской стране, у города Касина. На одной из гор он разрушил языческий храм и на его месте воздвиг церковь в честь Иоанна Крестителя. Рядом построили монастырь, в котором Венедикт стал игуменом и ввел очень жесткие правила жизни (устав).

Преподобный прославился написанным уставом, который позднее применяли во многих монастырях. Кроме того, он обладал силой чудотворения и прозрения. Совершил много богоугодных дел. Однажды смог даже воскресить ребенка. Умер Венедикт в 543 году.

Гром в Венедиктов день – год будет урожайным и плодородным.

Если 27 марта мороз, значит, он продержится еще семь дней.

Корова плохо подоилась, значит, скоро погода ухудшится.

Громкое кудахтанье кур – к семейной ссоре.

Нельзя охотиться, брать в руки оружие, колоть дрова и точить ножи – это к несчастью.

Всемирный день театра

В России в 2020 году Всемирный день театра отмечается 27 марта.

Всемирный день театра учредил в 1961 году в Вене IX конгресс Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО – учреждении Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Первые празднования прошли в 1962 году.

День войск национальной гвардии Российской Федерации

День войск национальной гвардии Российской Федерации в 2020 году отмечается 27 марта.

День войск национальной гвардии Российской Федерации учредил Указ Президента РФ В. Путина № 10 от 16 января 2017 года. Он заменил День внутренних войск МВД России. Дата праздника приурочена к созданию внутренней стражи 27 марта 1811 года по Указу императора Александра I. Возложенные на нее правоохранительные задачи были близкими к задачам современных внутренних войск РФ.

День нефролога

День нефролога отмечается ежегодно 27 марта.

Точные сведения об учредителях события отсутствуют. Цель праздника – повышение престижа профессии нефролога и обращение внимания социума на болезни почек. Действо получило широкое распространение в медицинских кругах.

Кто празднует именины 7 марта 2020?

Михаил, Ростислав.

Что произошло 27 марта 2020 в России и мире?

1330 – воздвигнут Ипатьевский монастырь.

1783 – Моцарт подарил валторнисту Йозефу Игнацу Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта.

1841 – опробована первая пожарная машина.

1893 – часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.

1990 – в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.

Дни рождения знаменитых людей 27 марта