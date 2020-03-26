Трафик PornHub в России бьет рекорды из-за коронавируса

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Соответствующая статистика была обнародована администрацией ресурса.

Известный ресурс «для взрослых» PornHub зафиксировал резкий скачок трафика после предоставления бесплатного доступа к Premium-подписке для всех желающих на неделю.

Об этом было объявлено несколько дней назад. Администрация ресурса приняла такое решение в рамках поддержки пользователей на фоне эпидемии коронавируса.

Соответствующая статистика была обнародована администрацией ресурса. По имеющейся информации, сразу после ивжнтхх этого показатели посещаемости сайта резко пошли вверх. Так, например, трафик PornHub в России вырос на 57%. Она обогнала почти все европейские страны, а также соседнюю Белоруссию и выбилась в лидеры по количеству просмотров бесплатного порно.

Чтобы проанализировать показатели посещаемости, сотрудники PornHub сравнили данные за 24 февраля и 24 марта. Отмечается, что рост трафика в России стал рекордным и в несколько раз превысил показатели в остальных странах.