Когда развод пошел на пользу: полуголая Муцениеце восхитила Сеть шикарным прессом (ФОТО)

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Между тем актриса стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

После громкого заявление о разводе с популярным актером Павлом Прилучным актриса и телеведущая Агата Муцениеце стала довольно популярной личностью в Сети.

Недавно она даже дала интервью Лауре для YouTube-канала PeopleTalk TV, где подтвердила своё намерение развестись с супругом, с которым прожила девять лет, пояснив лишь, что они перестали понимать друг друга. Напомним, у пары двое детей Тимофей и Мия.

Сегодня же она сообщила, что наконец-то стала ивжнтхх гостей на шоу Ивана Урганта, однако, о чем именно там разговарили не уточнила.

"Как же долго я мечтала побыть гостем у Ивана! Такая честь! Спасибо вселенная!", – подписала совместный снимок Агата..

Агата выбрала для шоу довольно броский образ в виде красного брючного костюма, а волосы зачесала назад.

При этом даже находясь под камерами актриса как активный блогер YouTube-канала "Прилучные будни" или теперь уже "Будни разведенки" не расстается с камерой до тех пора пока это позволяет регламент. И вот в Сторис она поделилась закадровой съемкой с шоу.

Однако больше всего пользователей Сети заинтересуют другие кадры из Сторис. В частности, Муцениеце похвасталась в очередной раз своими достижения по улучшению фигуры с помощью бега, которым занимается каждое утро, пробегая около 6-8 километров в день. По ее словам, делает она это вне зависимости от настроения, погоды и каких-либо других причин, которые поспособствовали бы отказу от этого. Главное, как заверяет Агата, встать и побежать. Ведь после вас ждет огромный заряд бодрости на весь грядущий день.

Примечательно, что отрицать действенность метода Муцениеце довольно сложно. Ведь ее фигура выйлядит действительно довольно привлекательно. Как заявила актриса в последнем интервью, теперь она, как и ее похорошевший и помолодевший супруг, "на рынке".