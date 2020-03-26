Зарубежные дерматологи назвали ингредиенты, которые не подходят для домашних масок для лица

В мире пандемия по коронавирусу, миллионы людей находятся дома на карантине и самоизоляции. Закрыты все торговые центры и развлечения, дамам недоступны и салоны красоты. Однако красивыми хочется быть даже во время эпидемии.

Девушки, пытаясь себя чем-то занять, начали делать себе домашние маски для лица. В этой связи зарубежные дерматологи на страницах Тhe Health line назвали продукты, которые не стоит использовать. Это может быть опасно и может привести к таким необратимым состояниям, как рубцы и шрамы.

Стоит дважды подумать перед тем, как наносить на свое лицо следующие средства.

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Первое – яичный белок. Его пропагандируют многие ресурсы в сети. Домашние косметологи убеждают всех в том, что это яичный белок обладает прекрасным лифтинг-эффектом. Этого никто не оспаривает. Вот только почти незаметный лифтинг-эффект не идет ни в какое сравнение с тем, что в яйце без термообработки может содержаться сальмонелла. Поэтому белок в маске для лица увеличивает риск кишечной (и смертельно опасной инфекции) и кожных инфекций.

Лимон – еще один распространенный ингредиент в масках. Сок цитруса осветляет, насыщает кожу витамином С. Но правда в том, что во многих случаях он может также вызвать ожог второй степени. Это происходит потому, что лимоны содержат псоралены.

Они также могут стать виновниками фототоксической реакции на коже, когда она подвергается воздействию ультрафиолета.

Не говоря уже о том, что у многих барышень имеется аллергия на цитрусовые.

Корицу в масках женщины используют не так часто, как белок и сок лимона, но некоторые рецепты содержат в составе ее. Дерматологи советуют проходить мимо подобных подобных рецептов. Корица способна вызвать покраснение, а иногда и ожоги. Ко всему, она частая причина кожных аллергий.

Нежелательно делать маски на основе молока. Продукт из-за содержания молочных кислот для кожи необычайно полезен, но нельзя быть уверенным в его стерильности. Молоко на коже может стать причиной бактериальных инфекций.

Яблочный уксус в неразбавленном виде очень агрессивный, он может привести даже к открытым ранам. В разбавленном продукт способен спровоцировать воспаление с последующим появлением прыщей.

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