Путин призвал «вычистить политическую шелуху» санкций

По словам президента, мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости — это вопрос жизни и смерти людей.

Для помощи странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, необходимо объявить мораторий на введение против них санкций и других ограничений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин заявил в ходе экстренного саммита «Группы двадцати» (G20), прошедшего в формате видеоконференции.

«В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — сказал российский лидер.

По словам Путина, на период кризиса необходимо создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале же нужно объявить солидарный мораторий на введение ограничений в отношении всех товаров первой необходимости и финансовых транзакций для их закупки.

Путин предупредил, что вызванный коронавирусом кризис на длительный срок «наложит отпечаток» на развитие всего мира, возникшие в его результате последствия могут обернуться даже более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, тем более что ситуацию усугубляют торговые конфликты и санкции.

«Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», — отметил президент России, предложив подумать над созданием под эгидой МВФ специального фонда, средства которого могли бы использоваться для финансирования стран, столкнувшихся с последствиями пандемии.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран G20, призвав их отказаться от санкций для борьбы с COVID-19.

Россия более шести лет находится под санкциями США, ЕС и присоединившихся к ним стран, которые стали в том числе ответом на присоединение Крыма.