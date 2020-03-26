На высоком уровне. Коронавирус мог добраться до правительства РФ

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. В аппарате правительства России проверяют сотрудника, у которого может быть коронавирус, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Известно, что вероятный носитель инфекции отправлен на карантин.

Все контактировавшие с потенциально заболевшим мужчиной лица уже взяты под наблюдение, в настоящее время проводится дезинфекция помещений в правительственном комплексе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина.