Опрос: Многие жители Турции больше обеспокоены безработицей, чем пандемией коронавируса

Опрос, проведённый в период с 19 марта по 21 марта в 12 городах, показал, что около 68% — из 406 участников в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что их больше беспокоит тот факт, что они сами или кто-то из их семьи потеряет работу, пишет Duvar.

Между тем, только 63% сказали, что они обеспокоены пандемией коронавируса. Тем не менее, это число выше, чем в опросе, проведённом на прошлой неделе, когда озабоченность относительно распространения Covid-19 наблюдалась лишь среди 37% респондентов.

Доля участников опроса, которые считают себя хорошо информированными о вспышке коронавируса, также выросла на 14% — до 79%, по сравнению с данными исследования, проведённого в период с 12 марта по 14 марта, когда этот показатель составлял 65%.

Кроме того, следует отметить рост доверия и одобрения Министерства здравоохранения Турции. Многие респонденты считают Минздрав и его главу Фахреттина Коджу самым надёжным источником информации о вспышке коронавируса, причём 51% опрошенных полностью доверяют информации Минздрава.

В соответствии с представленными данными, доля участников опроса, верящих Кодже и его министерству, выросла на 13% по сравнению с опросом за 12-14 марта. Поддержка министра за последнюю неделю увеличилась на 15%, в общей сложности до 80%.

В то время как 56% посчитали достаточными меры предосторожности правительства против коронавируса, 26% заявили, что необходимо сделать больше. В среднем респонденты убеждены, что нынешние профилактические меры продлятся четыре месяца.

Кроме того, согласно опросу, телевидение является самым популярным источником информации, поскольку в целом 81% опрошенных доверяют информации, предоставленной телеканалами.