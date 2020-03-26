Раскрыты детали налога на вклады в России

Антон СилуановФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл детали вводимого 13-процентного налога на доход по банковским вкладам. Он заявил, что взимать его начнут только с 2022 года по итогам 2021-го, передает ТАСС.

Подход к доходам, полученным в результате инвестиций в долговые ценные бумаги, будет аналогичен тому, что применяется в случае депозитов, сумма которых превышает миллион рублей.

Проценты по вкладам в иностранной валюте начнут считать в ежедневном режиме с помощью перевода суммы вклада в рублевый эквивалент по курсу Центробанка России.

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