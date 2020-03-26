Росгвардия объяснила движение войск к Москве обычной передислокацией

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Движение большой колонны автобусов Росгвардии к Москве — не более, чем обычная передислокация. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пользователей соцсетей насторожил видеоролик, на котором видно большое количество автобусов с росгвардейцами. Колонна, растянувшаяся почти на километр, двигалась по Киевскому шоссе.

«На распространенном в интернете видео зафиксирована обычная передислокация подразделений, не связанная с чрезвычайными ситуациями. Эти перемещения были запланированы давно, и совпадение по времени с принятием дополнительных мер в связи с пандемией случайно», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в среду, 25 марта, подразделения Росгвардии выезжали на репетицию парада Победы на Алабинский полигон.

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26 марта сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели на улицах Москвы проверки пожилых людей, которым рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.