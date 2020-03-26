Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Казахстане

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане. Об этом сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, пишет «Sputnik Казахстан».

«Сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата», — заявил он.

В Казахстане по 15 апреля введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Усилена охрана общественного порядка, ограничена работа многих объектов торговли, развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок. С 28 марта режим карантина усилен в Нур-Султане и Алмате: вводится ограничение выхода граждан из домов за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом 109 человек, из них в Нур-Султане зафиксирован 61 случай, в Алмате — 40. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 489 тысяч человек; 22,1 тысячи умерли, более 117 тысяч излечились.

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