Кардинал Примаков – Властные группировки России. Часть 7

Share Tweet Share Share Email CommentsБольшинству из нас Примаков знаком по ельцинским временам.В какой-то момент у Примакова с семьёй Ельцина возник конфликт, и он стал копать под правящий Клан с помощью своего генпрокурора – Скуратова. Тот начал расследование в отношении дочки Ельцина Татьяны Дьяченко о получении откатов от воровства бюджетных средств – дело фирмы «Мабетэкс»). Начал расследования в отношении близких к Дьяченко олигархов: Березовского (дело «Аэрофлота») и Абрамовича (дело о незаконной приватизации «Сибнефти»). Скуратов возбудил также ряд громких дел о коррупции в Петербурге: дело «Русского видео», дело Собчака (получение взяток квартирами), дело 20-го треста о воровстве бюджетных денег в питерской мэрии в 90-е годы. Причём фигурантом последнего уголовного дела был Владимир Владимирович Путин.Всё это не могло понравится клану Ельцина, и прокурора весной 99го года остановил тогдашний директор ФСБ, за что заслужил неимоверную благодарность Семьи, как тогда называли клан Ельцина. Ну а кто был директором ФСБ в 99-м, попробуйте догадаться сами. Таким образом, Примаков был одной из ключевых фигур в сделке по передаче власти от Ельцина к Путину. Но гораздо больше его занимала другая идея – найти деньги партии, которые были выведены в конце 1980-х годов через 5-е управление КГБ. По сути, эту операцию по выводу Золота Партии осуществили его непосредственные начальники, о чём мы расскажем чуть позже. А пока немного о том, как была связана Служба Внешней разведки времён Примакова и преступный мир.Посмотрите на этого человека:Это Шабтай КалманОвич, агент КГБ и казначей Япончика и солнцевской ОПГ, при этом это был доверенный человек Примакова. Именно Примус, как его называли в узких кругах, помогал вытащить Шабтая из израильской тюрьмы, где тот сидел за шпионаж в пользу СССР. Шабтай вышел в 93-м, вступил в солнцевскую ОПГ, был там крупным авторитетом. Был убит в разборках в 2009 г. На его похоронах нарисовался его друг, Семён Могилевич. В бытность Примакова во главе Службы Внешней Разведки Могилевич создал в солнцевской ОПГ гигантский «международный филиал», который ФБР назвало S.M.O. – Организация Семена Могилевича (Semyon Mogilevich Organisation). Могилевич заслужил от ФБР звание «босс боссов» русской мафии за рубежом. Они по всему миру торговали оружием, наркотиками, контробандным алкоголем – в общем полный спектр преступных действий. Для того, чтобы понять, как так получилось, что Служба Внешней Разведки курировала такие крупные ОПГ, стоит заглянуть в довольно далёкое прошлое.

С 1962 года Евгений Примаков занимал должность обозревателя газеты “Правда”, органа ЦК КПСС, но 30 апреля 1970 года он покидает “Правду” и становится заместителем директора Института мировой экономики и Международных отношений – ИМЭМО— учреждения самого влиятельного в Союзе в сфере общественных наук. Как видите, сейчас в институте стоит бюст Примакова, а в далёком 70-м году назначение было неожиданным для большинства сотрудников, ведь новоявленный зам наукой занимался мимоходом. Чудо это объяснялось просто. Кандидатуру “молодого и перспективного” полюбили Александр Яковлев, Георгий Арбатов и директор ИМЭМО Иноземцев. Эта тройка, контролировавшая ключевые общественно-научные центры СССР и имевшая доступ к телам советских вождей, искала энергичного и грамотного исполнителя своих далеко идущих планов . Сам Иноземцев часто отлучался из ИМЭМО для составления докладов для престарелого генсека. В такие моменты Примаков полностью брал на себя управление институтом. Под руководством Иноземцева и Примакова ИМЭМО все больше отходил от своей основной деятельности — поиску оптимальных решений внешнеполитических задач – и переходил в скрытую оппозицию . Это выражалось в повальном распространении в институтской среде проамериканских взглядов. По большому счету на каком-то этапе институт подменил реальную деятельность неконструктивной критикой советских порядков, ничего не предлагая взамен. В 1982 году сотрудники КГБ задержали двух студентов, у которых обнаружили ворох антисоветской литературы. В ходе следствия задержанные заявили, что ИМЭМО просто напичкан подобными листками заокеанского происхождения, и многие, включая руководство заведения, принимают активное участие в распространении и пропаганде проамериканских взглядов. Раскручивая дело , чекисты постепенно приходили к выводу, что в недрах ИМЭМО и ему подобных элитарных учебных заведениях активно ведется антисоветская пропаганда. В самый разгар следствия директор Иноземцев скончался от инфаркта, и весь удар должен был принять на себя новый директор, которым стал Примаков, продвинутый туда все теми же Яковлевым и Арбатовым. Должен был, но не принял.