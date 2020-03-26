Новым спикером парламента Израиля стал Бени Ганц

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Новым спикером парламента Израиля стал Бени Ганц

Amir Cohen/Ariel Schalit/Reuters

Назван новый спикер в Кнессете (парламенте Израиля) 23-го созыва. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Отмечается, что им стал лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц.

Так, за его кандидатуру проголосовали 74 депутата из 120 представителей однопалатного парламента. При этом 18 человек высказались против.

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