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Amir Cohen/Ariel Schalit/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/930/12860930/RTS2UGN3-pic905-895x505-38042.jpg" alt="Новым спикером парламента Израиля стал Бени Ганц" /></p> <p>

Назван новый спикер в Кнессете (парламенте Израиля) 23-го созыва. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Отмечается, что им стал лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц.

Так, за его кандидатуру проголосовали 74 депутата из 120 представителей однопалатного парламента. При этом 18 человек высказались против.

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