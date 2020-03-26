«Ситуация с коронавирусом подчеркнула важность»: эксперт о поправках в Конституцию РФ

Политконсультант Алена Август в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что поправки в Конституцию РФ был обоснованы сами по себе, независимо от пандемии коронавируса. Но распространение этого заболевания только подчеркнуло их необходимость.

«Эти поправки логичны и обоснованы сами по себе. Мы видим, что сейчас, несмотря на то, что поправки не приняты, так как голосование не прошло, а президент поставил условие, что он подпишет эти поправки только после того, как большинство пришедших граждан одобрит пакет поправок, но тем не менее мы видим, как это необходимо, потому что уже сейчас, по вчерашнему обращению к нации, вы видим, что что было сделано? [Было] усиление социальной поддержки семьям с детьми, ветеранам, пенсионерам», — сказала она.

Политконсультант обратила внимание, что те меры, которые сейчас принимает президент для поддержания граждан, прописаны в поправках в главный закон страны. «То есть сами поправки, касающиеся здравоохранения и социальной поддержки, они были очень востребованы, то есть это то, что необходимо в нашей жизни. Ситуация с коронавирусом это еще раз подчеркнула, потому что те действия, которые предпринимает сейчас президент, это абсолютно по тексту поправок. Приоритет женщинам, детям, приоритет семье, приоритет защиты здоровья граждан — все это то, что сейчас происходит в реальности, это то, что прописано в тексте поправок», — заключила эксперт.

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