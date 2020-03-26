Виктор Томенко из-за коронавируса закрыл неопределенный круг заведений Алтайском крае

Из документа до конца не ясно, что именно нужно закрыть

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во исполнение поручения федерального правительства подписал указ, который запрещает проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий в регионе, а также ограничивает доступ в здания, где оказываются подобного рода услуги. Все это предпринимается ради предупреждения завоза и распространения коронавируса. Однако формулировки в документе не позволяют сделать однозначный вывод, какие именно заведения в крае должны закрыться.

Как следует из текста указа, опубликованного на сайте правительства Алтайского края, с 26 марта на территории региона приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, на которых граждане присутствуют очно. Кроме того, приостановлено и оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, на аттракционах и иных местах массового скопления граждан.

Параллельно с этим гражданам будет запрещено посещение строений, сооружений, помещений, предназначенных преимущественно для проведения мероприятий и оказания услуг, описанных выше, в том числе ночных клубов и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных заведений подобного рода. В ресторанах, барах и кафе будет запрещено курение кальянов.

Из этих формулировок рождается открытый список, в который можно включить почти любое заведение. В связи с этим не удается сделать однозначный вывод о том, что именно точно должно закрыться. Например, не совсем ясно, как быть заведениям общепита, в которых проходит культурная программа. Также не ясно, будут ли полностью закрыты ТРЦ.

Начальник департамента губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» пообещал позже уточнить эти вопросы. С его слов известно лишь, что ограничения не распространяются на заведения общепита. Он также не смог оперативно уточнить, какая мера ответственности предусмотрена для нарушителей данного указа. В документе указано лишь, что обеспечивать реализацию указа будут обеспечивать органы местного самоуправления и сотрудники Роспотребнадзора. Также пока неизвестно, сколько времени будут действовать указанные меры: в аккаунте Виктора Томенко в Instagram Дмитрий Негреев указал, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В комментариях к этому посту главы региона жители Алтайского края задают похожие вопросы: из текста им также неясно, какие именно заведения должны закрыться. «А в Белокуриху со всей страны и ближнего зарубежья едут! Все санатории полные! Здесь можно собираться?» — вопрошает один из читателей губернатора. «Со спорт клубами непонятно?» — пытается выяснить второй. «Когда человек добирается до работы и едет в транспорте, в замкнутом помещении, так скажем, как в консервной банке, это не общественное место массового скопления людей? Какой-то не информативный приказ» — высказал мнение третий. «А как быть с оплатой аренды, зарплаты, страховых взносов, если закрывают твой бизнес этим указом?» — задался вопросом предприниматель. Таких комментариев множество.

многие читатели высказались и за более жесткие меры. «Закройте, пожалуйста, все ТРЦ, пивнушки, бары, дискотеки, аквапарки, спортклубы и т.д. Только так мы сможем заставить население сидеть дома! Пусть большая часть считает, что пока рано, и не понимает, что карантин нужен для предотвращения вспышки, а не для ее ликвидации», — написала одна из пользовательниц, собравшая за час почти 150 лайков. «Закрыть Алтайский край, пока не поздно», — вторит без иронии другой пользователь.

Отметим также, что в Алтайском крае уже были закрыты все краевые государственные учреждения культуры по приказу краевого Минкульта с 24 марта. Муниципалитеты получили рекомендации проделать то же самое с подведомственными им учреждениями. Срок закрытия пока определен до 10 апреля, однако в приказе Минкульта отмечено, что меры могут быть и продлены.

Напомним, что правительство РФ в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции 24 марта поручило органам исполнительной власти в регионах закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе. Соответствующее решение в правительстве РФ приняли по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Заметим, что сроки, в которые будут действовать ограничение, не указаны и в этом документе.