Брайан Куксон предложил в 2020 году провести сокращённые до двух недель Гранд-туры

Бывший президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон (Brian Cookson) выдвинул несколько предложений о том, как уместить во второй половине сезона все важнейшие велогонки календаря, если ситуация с эпидемией коронавируса в мире и Европе улучшится.

В интервью Cyclingnews Брайан Куксон сказал: «Учитывая ситуацию во Франции на данный момент, которая становится не лучше, а хуже, я очень и очень удивлюсь, если Тур де Франс пройдёт в запланированные даты.

Но если ситуация достаточно улучшится, то вот что я предлагаю. Так как Олимпиада отложена на 2021 год, это даёт больше места в календаре для укороченного Тур де Франс, который мог бы пройти в июле или начале августа. Двухнедельный Тур оставил бы место для отложенной двухнедельной Джиро д’Италия в начале сентября перед чемпионатом мира, то же самое для двухнедельной Вуэльты Испании в октябре.

Отложенные весенние классики и небольшие многодневные велогонки, такие, как Тур Британии, Тур Польши и другие национальные туры могли бы, наверное, пройти в одно время с Гранд-турами, чтобы дать возможность участвовать в гонках как можно большему числу команд и велогонщиков. Отложенные Монументы (Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Льеж-Бастонь-Льеж плюс Ломбардия) могут найти место в промежуточные уик-энды.

Таким образом, все главные велогонки смогут состояться, даже если они будут укорочены из-за беспрецедентных обстоятельств.

Возможно, некоторым из организаторов не понравится идея сокращения протяжённости гонок, но я бы попросил их взглянуть на это в перспективе, принять во внимание велокоманды, и, наверное, ещё важнее, учесть, что болельщики хотят увидеть гонки, даже если они будут немного отличаться от тех, что проходят в обычные годы.

И, конечно, всё это зависит от улучшения ситуации со здоровьем в мире, особенно с ситуацией во Франции, Италии, Испании и остальное Европе. К сожалению, пока нет признаков улучшения. Если улучшений не будет, весь сезон может быть потерян, что станет катастрофой для экономики и, следовательно, для спорта.

Конечно, здоровье населения мира – самое главное, но велоспорт важен для тех из нас, кто заботится о спорте, который мы любим, о людях, которые делают этот спорт. Если мы сможем что-то восстановить в 2020 году, то, наверное, двухнедельные Гранд-туры могли бы стать частью ответа».