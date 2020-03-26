Русскоязычный телеканал RTVI решил поддержать малый бизнес в США во время эпидемии коронавируса бесплатной рекламой

Один из крупнейших русскоязычных телеканалов телеканал в США RTVI с 1-го апреля отменяет плату за размещение рекламы в эфире.

Как сообщил собственник компании Микаель Исраелян, такая инициатива вызвана решением поддержать малый бизнес, оказавшийся в критической ситуации из-за эпидемии короновируса и долгосрочного карантина.

«Сейчас мы должны помочь малому бизнесу и всему русскоязычному сообществу в США. Мы приняли решение полностью отменить плату за рекламу на нашем телеканале на территории страны на ближайшие две недели. Многие компании в этих непростых условиях оказались на грани выживания, – рассказал Исраелян.

«Наша цель – избавить бизнес от части забот, поддержать предпринимателей в момент, когда продвижение и информирование – критически важны», – считает он.

Владелец RTVi справедливо заметил, что оказавшись на карантине, десятки миллионов людей прикованы к экранам компьютеров и телевизоров, востребованность телевидения в целом и принадлежащего ему телеканала, в частности, выросла во много раз.

«Бесплатное размещение, максимальный охват и вовлеченность аудитории позволят нашим рекламодателям увеличить продажи товаров и услуг и в конечном итоге сохранить рабочие места», – резюмировал бизнесмен.

Телеканал RTVI – это общественно-политическое и развлекательное мультиплатформенное СМИ. Помимо редакционных центров в Москве, Нью-Йорке и Тель-Авиве есть корреспондентские пункты в Берлине, Тбилиси, Калифорнии и сеть журналистов по всему миру. В дополнение к традиционному телевидению RTVI это – сайт, социальные сети и мессенджер – то, без чего нельзя представить современное медиа. Ежемесячный охват – более 40 млн. человек в более чем 50 странах по всему миру.

Американский бизнесмен Микаэль Иcраелян приобрел контрольный пакет акций телеканала RTVi в декабре прошлого года у российского медиамагната Руслана Соколова, владевшего компанией с 2012 года. До этого телеканал, созданный в 1997 году, принадлежал другому медиамагнату – Владимиру Гусинскому.

Подробности о размещении бесплатной рекламы на RTVI можно найти на сайте рекламного отдела в США