Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата

Работающие в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса россияне заявили, что им полюбились звуки банкомата, отсчитывающего купюры. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Музыка», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что запись работы банкомата оказалась в топе записей звуков сервиса, поднимающих настроение. Также в списке — «мурчание котика».

«Пользователи также признались, что придать сил и настроиться на работу им особенно помогают любимые треки. Среди них хиты 90-х и начала 2000-х: от Mr. Brightside группы The Killers и Zombie коллектива The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, Иванушек International и группы «Руки вверх!»», — говорится в сообщении.

Помимо этого пользователи отметили мотивирующие композиции вроде Eye of the Tiger группы Survivor, песни Don’t Stop Me Now от Queen, трека It’s My Life от Bon Jovi и композиции I Will Survive Глории Гейнор, а также гимн Российской Федерации и саундтреки к фильмам о Джеймсе Бонде. В опросе приняли участие 2 458 пользователей «Яндекс.Музыки».