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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/809/12092809/RIAN_5499638.HR-pic905-895x505-59120.jpg" alt="ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходной неделе" /></p> <p>

Центральный Банк России дал рекомендации кредитным организациям по работе на выходной неделе с 30 марта по 3 апреля. Данная информация опубликована на сайте регулятора.

Банкам рекомендуется работать в режиме новогодних праздничных дней, а информацией о новом графике поделиться на сайтах. При этом начисление заработных плат должно проводиться в обычном режиме.

Кроме того, кредитные организации должны обеспечить функционирование всех дистанционных услуг.

Регулятор оповестил также, что платежная система и кассовое обслуживание Банка России продолжает работу в штатном режиме.

Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

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