close

Chip East/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/943/12282943/RTR3A0ZT-pic905-895x505-56892.jpg" alt="США расширили санкции против Ирана" /></p> <p>

Власти США приняли решение о расширении санкционного списка в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, ограничительные меры были введены в отношении пяти организаций и 15 граждан.

Отмечается, что санкции были введены в отношении ряда иранских и иракских организаций, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) или людьми из списка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Время солидарности: Россия и семь стран требуют отмены санкций

— Отмените санкции: генсек ООН обратился к миру

Источник

READ 54-летняя бывшая модель показала фото в бикини без фотошопа