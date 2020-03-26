США расширили санкции против Ирана

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США расширили санкции против Ирана

Chip East/Reuters

Власти США приняли решение о расширении санкционного списка в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, ограничительные меры были введены в отношении пяти организаций и 15 граждан.

Отмечается, что санкции были введены в отношении ряда иранских и иракских организаций, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) или людьми из списка.

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