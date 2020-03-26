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AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/878/12921878/AP_20020558552772-pic905-895x505-30347.jpg" alt="В США количество заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года" /></p> <p>

В США число заявок на получение пособий по безработице побило рекорд 1982 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минтруда страны.

По данным ведомства, 3 283 000 граждан в Соединенных штатах подали заявку на получение пособия по безработице на фоне распространения COVID-2019.

Данный показатель в 4 раза превышает рекорд 1982 года, когда на подобные выплаты претендовали 695 тыс. американцев.

В сравнении с предыдущим годом количество заявок увеличилось более чем на 1000% за текущий период.

По последним сведениям, в США зарегистрировано 69,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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